Головне за день. Неділя, 5 червня

Зеленський на Запоріжжі, обстріл Києва, збиті "Алігатори" та прикра поразка збірної України. Яким запам’ятається 102-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Запорізькій області.

Він ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони, поспілкувався з військовими, вручив їм подарунки та подякував за службу.

Президент провів нараду за участю начальника ОВА Олександра Старуха, а також військового командування та керівництва обласного управління Національної поліції.

За словами Старуха, майже 60% регіону тимчасово окупували російські війська, на частині території тривають бої.

Зеленський також відвідав у Запорізькій області санаторій, де мешкають вимушені переселенці, зокрема люди, яким вдалося врятуватися з Маріуполя.

Голова Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив, що чотири ракети з тих, які ворог випустив сьогодні вранці по Києву, вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу.

Міноборони РФ заявило, нібито удару було завдано по танкам і бронетехніці на території ДВРЗ, переданим Україні східноєвропейськими країнами.

"Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - наголосив Камишін і запросив журналістів, як українських, так і іноземних, в цьому переконатися.

Журналіст LB.ua зробив з місця події фоторепортаж.

Генштаб ЗСУ поінформував, що загарбники обстріляли Чернігівщину з мінометів та намагаються наступати на Словʼянськ.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, білоруські військові зосередилися на розвідці та інженерному обладнанні позицій. Про оперативну обстановку на інших напрямках – в нашій новині.

Увечері 5 травня російська армія знову почала обстріл житлових районів Харкова.

Харківщина зазнає ворожих атак щоденно, зокрема ворог застосовує заборонені фосфорні боєприпаси.

На Донеччині Січеславські десантники збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

"Гарна новина. На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" знищили ворожий вертоліт КА-52. Не зупиняємося. Далі буде... Слава Україні!" - йдеться в повідомленні 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ.

Сьогодні про збиття "Алігатора" повідомила також 128 бригада. Вартість такого вертольота - близько 16 млн доларів.

Із Лисичанська Луганської області вдалося евакуювати 66 цивільних мешканців, з них 6 дітей.

"З Лисичанська евакуйовано 66 людей, з них шестеро діток. Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - йдеться у повідомленні керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Також за словами керівника ОВА, до міста завезені гуманітарні вантажі.

Згодом Гайдай повідомив, що кількість евакуйованих сьогодні з Лисичанська сягнула 98 чоловік.

Двоє людей, у тому числі восьмирічний хлопчик, загинули позавчора від вибуху міни на пляжі в окупованому Маріуполі.

Пляж "Піщаний" біля Маріупольського порту окупанти показово, на камеру, "розмінували" і спонукали маріупольців ним гуляти...

Іспанія готова передати Україні зенітно-ракетні комплекси та танки Leopard. Раніше Іспанія поставляла українцям боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння.

На базі ВПС США вже завантажують для України гелікоптери Мі-17.

Мі-17 – це багатоцільовий військово-транспортний вертоліт, призначений для десантування, виконання бойових та спеціальних завдань, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації.

Туреччина заявила, що найближчими днями очікує на рішення щодо питання експорту зерна з України.

Речник президента Туреччини Ердогана Ібрагім Калин повідомив, що наразі тривають консультації щодо координації відправлення та прибуття кораблів, які перевозитимуть вантаж. Також тривають консультації щодо механізму, який буде створено між Туреччиною, Україною, Росією та ООН.

У Верховній Раді погодили законопроєкт про списання боргів за майно громадян, знищене під час війни.

За словами голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, законопроект буде внесений до Ради на наступному тижні.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав Гетманцев.

Загрожує світу не лише Росія. КНДР вранці 5 травня випустила вісім балістичних ракет малої дальності зі свого східного узбережжя. Запуск відбувся наступного дня після того, як Південна Корея і США завершили спільні військові навчання.

Минулого тижня США закликали до посилення санкцій ООН проти Північної Кореї, але Китай і Росія наклали вето на цю пропозицію.

У столиці Франції пройде фотовиставка "Зруйнований, але нескорений Ірпінь".

Фотоекспозиція буде виставлена у школі німецької мови "Goethe-Institut Paris". Окрім фото з руйнуваннями Ірпеня парижани побачать світлини зі свідченнями масових убивств мешканців Бучі.

Фотовиставка відкриється 8 червня і триватиме два тижні.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек знову підтримала Україну, цього разу – після перемоги на Ролан Гаррос.

Польська спортсменка грала на турнірі із синьо-жовтою стрічкою на кепці.

"Наприкінці своєї промови я хочу дещо сказати Україні. Залишайтеся сильними, світ все ще з вами. Після моєї першої промови в Досі я сподівалася, що ситуація поліпшиться. Я не втрачатиму надію і надалі вас підтримуватиму", – сказала Іга Свьонтек після виконання національного гімну Польщі на честь її перемоги на турнірі.

Російські хакери зламали стрімінговий сервіс OLL.TV під час трансляції футбольного матчу за останню путівку на Чемпіонат світу між Уельсом та Україною.

У перерві матчу в ефір пішла трансляція новин з так званої "Донецької народної республіки".

Станом на 20:20 сервіс OLL.TV повністю відключився, водночас глядачі телеканалу Індиго TV змогли без перешкод додивитися матч. На жаль, наші хлопці не пройшли до фінальної частини Чемпіонату світу, який відбудеться в Катарі у листопаді-грудні цього року, програвши збірній Уельсу з рахунком 0:1.

Однак, як слушно зауважив коментатор матчу Віктор Вацко, є речі, набагато важливіші за футбол.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!