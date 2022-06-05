Борги за кредитами на знищені окупантами квартири можуть списати, - Гетманцев

Законопроєкт буде внесений до Ради наступного тижня.

У Верховній Раді погодили законопроєкт про списання боргів за майно громадян, знищене під час війни.

Про це повідомляє голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій", - написав він.

За його словами, законопроект буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

"Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, що у Чернігівській області зруйновано або пошкоджено унаслідок бойових дій близько 3,5 тисяч будівель, на 80% – це житло.

Впродовж наступних 4 місяців у місті Ірпінь Київської області планують побудувати 900-1000 нових квартир замість тих, що зруйнувала армія Росії.