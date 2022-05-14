80% пошкоджених будівель на Чернігівщині – це житло

Тим, хто залишився без дому, насамперед варто звернутися до Національної поліції для відкриття кримінального провадження.

У Чернігівській області зруйновано або пошкоджено у наслідок бойових дій близько 3,5 тисяч будівель, на 80% – це житло.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

“Тим, хто залишився без дому, насамперед варто звернутися до Національної поліції для відкриття кримінального провадження та отримання довідки про руйнування майна саме внаслідок бойових дій”, – йдеться у повідомленні.

З цим документом необхідно звернутись до новостворених комісій з фіксації втраченого, знищеного або пошкодженого майна при сільських, селищних, міських радах.

“Важливо: заявником може бути людина, яка володіє цим майном та підтверджує це право документально”, – підкреслив начальник Управління капітального будівництва ОВА Ярослав Слєсаренко.

Нагадаємо, впродовж наступних п’яти місяців у місті-герої Ірпінь Київської області планують побудувати 900-1000 нових квартир замість тих, що зруйнувала армія держави-терориста Росії.