Холдинг “Епіцентр Агро”, який входить до групи компаній “Епіцентр”, завершив весняну посівну кампанію-2022. В умовах продовження активних воєнних дій українському агрохолдингу вдалось засіяти 160 тис. гектарів зернових у відносно спокійних областях.

Загалом “Епіцентр Агро” налічує п’ять кластерів в різних областях України, а відповідно - у різних кліматичних зонах. Таким чином, згортання посівної відбулось у період з 6 по 10 травня в залежності від кластеру (старт посівної відбувся у період з 5 по 14 квітня). За словами керівниці центрального офісу департаменту з аграрних питань холдингу «Епіцентр Агро» Світлани Нікітюк, усім кластерам холдингу вдалося провести посівну згідно з планом.

Зокрема, було засіяно 140 тис. га зернових: майже 70 тис. га кукурудзи, 66 тис. га соняшнику, 2 тис. га гречки, 1,6 тис. га сої.

Загалом разом з озимою пшеницею (майже 20 тис. га) загальна площа посівів «Епіцентр Агро» становить 160 тис.га. На сьогодні холдинг позитивно оцінює стан посівів озимої пшениці, а саме висоту травостою та густоту стеблестою. Вже проведено два підживлення посівів азотом, на стадії завершення - планове третє підживлення пшениці. По всій посівній площі пшениці внесено гербіциди та фунгіциди проти хвороб.

“Аграрна галузь є досить турбулентною, проблеми виникають щороку. І все ж до війни не був готовий ніхто. Бойові дії стали викликом для всієї країни і нашої команди зокрема, - коментує керівниця центрального офісу департаменту з аграрних питань холдингу «Епіцентр Агро» Світлана Нікітюк. - Як і всі учасники агроринку, ми стикнулися з великою кількістю проблем: нестачею насіння, пального та джерел фінансування, а також бронюванням людей, які залучені на посівну. Втім, ми активізували всі свої внутрішні резерви і працювали 24/7, створивши максимально безпечні умови для команди. У всіх було чітке усвідомлення того, що ціною наших зусиль є продовольча безпека країни і недопущення світового голоду”.

Завдяки злагодженій роботі команди “Епіцентр Агро” і проведенню безлічі перемовин, вдалося вирішити всі проблемні питання і здійснити посівну згідно з календарними планами.

На сьогодні перед холдингом стоять нові виклики: складним залишається питання логістики, а відповідно - вивозу зерна з елеваторів. Компанія продовжує здійснювати операційну діяльність, почала займатися питаннями жнив як озимини, так і ярих культур. Також продовжується будівництво елеваторів.

“Епіцентр Агро” ставить перед собою задачу збільшення робочих місяць та податкових надходжень до бюджету для підтримки громад в такий непростий час. Пам‘ятаємо, що ЗСУ робить все можливе для перемоги на лінії фронту, а весь український бізнес має бути надійним тилом для країни та її економіки”, - підсумувала Світлана Нікітюк.