Уряд відновив перевірки у компаніях, які надають українцям комунальні послуги, - Шмигаль

Це стосується і енергетичних компаній.

Кабмін прийняв рішення відновити перевірки в деяких компаніях. Це стосується тих, хто надає комунальні послуги.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“На жаль, до нас надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань”, - повідомив Денис Шмигаль.

Він додав, що в цій галузі економіки треба швидко навести лад.

Нагадаємо, 7 березня український уряд сформував пакет рішень на підтримку українського бізнесу під час війни. Серед них - звільнення від сплати податків, відтермінування впровадження РРО, мораторій на проведення перевірок тощо.

15 березня Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України: податки знизяться, всі регуляції приберуть, а замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.