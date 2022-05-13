Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Війська РФ наступають на п'ятьох напрямках: міноборони Британії опублікувало мапу бойових дій
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
Росія завдала ударів по Новгороду-Сіверському, є жертви
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
ЗСУ підбили російський корабель тилового забезпечення "Всеволод Бобров", - Братчук
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Сенатор-республіканець загальмував голосування щодо пакету допомоги Україні
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
Через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки і тікали вплав
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
«Тут живуть люди і діти»: як виглядає Руська Лозова на Харківщині після звільнення
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Унаслідок обстрілу в Одесі постраждав Воронцовський палац
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
РФ послала в Україну "карателя" генерала Мурадова для приборкання окупантів, які бояться йти у бій, – СБУ
ГоловнаЕкономікаБізнес

Уряд відновив перевірки у компаніях, які надають українцям комунальні послуги, - Шмигаль

Це стосується і енергетичних компаній.

Уряд відновив перевірки у компаніях, які надають українцям комунальні послуги, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін прийняв рішення відновити перевірки в деяких компаніях. Це стосується тих, хто надає комунальні послуги.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“На жаль, до нас надійшло вже не одне звернення від українців щодо необґрунтованих нарахувань”, - повідомив Денис Шмигаль.

Він додав, що в цій галузі економіки треба швидко навести лад.

Нагадаємо, 7 березня український уряд сформував пакет рішень на підтримку українського бізнесу під час війни. Серед них - звільнення від сплати податків, відтермінування впровадження РРО, мораторій на проведення перевірок тощо.

15 березня Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України: податки знизяться, всі регуляції приберуть, а замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також