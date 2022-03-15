Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України: податки знизяться, всі регуляції приберуть

Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль оголосив про повне переформатування економічної моделі України.

У відеозверненні 15 березня він повідомив, що тепер бізнес отримає максимальну свободу.

Податки будуть знижені, всі регуляції прибрані, доступ до фінансів полегшений, трудові відносини – лібералізовані.

"Спільно з народними депутатами ми підготували революційний законопроєкт у податковій сфері. Так, за ініціативою уряду на час воєнного стану для середнього та великого бізнесу буде значно розширено можливість скористатися опцією єдиного податку", – повідомив Шмигаль.

Підприємства з обігом до 10 млрд гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку. Знімаються всі інші обмеження щодо кількості робітників та видів діяльності (окрім підакцизних товарів та грального бізнесу).

Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

Фізичні особи-підприємці 1-ї та 2-ї груп сплачуватимуть єдиний податок на добровільній основі. "Якщо є можливість та розуміння необхідності підтримати Україну – сплачуйте", – підкресли премʼєр.

Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це замість них зробить держава.

На період воєнного стану ФОП також не сплачуватимусь ЄСВ, якщо не отримують доходу.

Санкції за порушення закону про РРО не будуть застосовуватись до завершення воєнного стану.

З 24 лютого 2022 до кінця року звільняються від сплати за землю платники на територіях, на яких ведуться бойові дії.

Не буде сплачуватись ПДВ за товари, що були знищені під час війни, а також передані на потреби оборони.

Також буде скасований акциз на пальне, а ставка ПДВ по цих позиціях буде зменшена з 20% до 7%.

"Протягом декількох годин після набуття чинності цих законів Кабінет Міністрів прийме всі необхідні підзаконні акти, щоб нова податкова система запрацювала вже цього тижня. Також урядом вже сьогодні буде прийняте рішення про заборону перевірок бізнесу, окрім тих, які стосуються безпеки та здоров’я громадян", – додав очільник уряду.

Одночасно будуть скасовані вимоги щодо отримання дозволів для значної частини підприємницької діяльності.

Денис Шмигаль закликав українських аграріїв отримувати кредити під 0%, а держава гарантує перед банками 80% від суми такого кредиту.

"Уряд передбачив на ці два напрямки допомоги понад 25 млрд грн. Цих коштів вистачить на підтримку всіх малих та середніх фермерів, які планують цього року розпочати посівну кампанію", – зазначив премʼєр-міністр.

Нагадаємо, 10 березня Шмигаль закликав представників бізнесу відновлювати роботу в безпечних регіонах. Україна активізувала співпрацю з аграріями, щоб повністю забезпечити потреби в продовольстві.