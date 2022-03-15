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​Окупанти вже завдали економіці України збитків на $500 млрд., - міністр фінансів

Ця сума не є остаточною

​Окупанти вже завдали економіці України збитків на $500 млрд., - міністр фінансів

Сума попередніх витрат через воєнні дії на території України складають не менше 500 мільярдів доларів, проте і ця сума не є остаточною.

Про це в інтерв'ю для ЗМІ розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє сайт Кабміну.

За словами міністра, наслідки російського вторгнення в Україну будуть колосальними. Бойові дії уже привели до шалених бюджетних втрат та різкого падіння доходів, адже на десять областей, де активно ведуться бої, припадає половина ВВП країни.

Як уточнив міністр, насамперед йдеться про Київ, Харків та Маріуполь. Саме ці міста вносили суттєвий внесок у ВВП.

“Багато логістичних ланцюжків розірвані повністю, знищено чимало підприємств, а деякі просто не можуть працювати, тому що їх працівники виїхали. У Міністерстві економіки вважали, що витрати від війни становитимуть від третини до половини ВВП країни. За іншою оцінкою мовиться про 500 мільярдів доларів. Проте точну суму можна буде назвати лише після закінчення війни”, – наголосив керівник Мінфіну.

Сергій Марченко також зазначив, що Державна митниця України навіть до війни приносила у державний бюджет “від сили 15% надходжень”.

Наразі, навіть всупереч тому, що Одеса не окупована російськими загарбниками, місцева митниця не працює, а вона приносила до 20% надходжень. Зупинила роботу і київська митниця. Працювати продовжують лише митниці у західних регіонах.

“Традиційні вантажі не їдуть. До того ж уряд ухвалив рішення щодо гуманітарних та продовольчих вантажів і це також веде до зниження доходів у бюджет”, – зауважив він.

Міністр додав, що у перші дні війни Нацбанк України перерахував до бюджету частину доходів за 2021 рік. Окрім цього, надійшли виплати дивідендів від державних банків, а багато підприємств наперед заплатили податки.

Завдяки цьому вдалось відшкодувати ПДВ та здійснити соціальні виплати і обслуговування боргу.

Нагадаємо, на початку березня Міністр фінансів України Сергій Марченкозустрівся в онлайн-форматі з фінансовими лідерами країн "Великої сімки", а також Міжнародного валютного фондута Світового банку.

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