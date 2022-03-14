Зеленський анонсував спрощення податків для малого та середнього бізнесу

"На вулицях міст має зʼявитися життя. Там, де дозволяє безпека", - зазначив президент.

В Україні будуть спрощені умови ведення бізнесу заради збереження економіки. Про це у зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

“Поки держава воює, поки народ захищається, має зберігатись і відновлюватись економіка. Настільки, наскільки це можливо в наявних складних умовах. На вулицях міст має зʼявитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може просто працювати сьогодні. Щоб країна жила. Щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного з нас, від кожного, хто здатний працювати”, - закликав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має зберегти економіку і людей.

“Уряд отримав чітке доручення – повернути малий і середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, абсолютно усі. Щоб система не тиснула, щоб люди знали, що вони можуть працювати так, як вони можуть. Там, де вони можуть. На час війни та для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель.

Потрібно оновити й фінансові правила. Щоб люди відчували, що можна проявляти гнучкість. Відчували, що всі гроші та цінності будуть збережені. І що можна не боятися втратити щось, бо держава Україна гарантує кожному безпеку активам і накопиченням.

Кабінет Міністрів уже працює над тим, як оформити це нормативно. День-два – будуть деталі”, - резюмував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також закликав українців не розслаблятися та продовжувати спротив ворожій навалі.