Пенсійний фонд заявив, що забезпечив 100% потреб в коштах на пенсії на березень

На виплати пенсіонерам у березні спрямовано 47,1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

На пенсійні виплати в березні спрямовано 47,1 млрд грн, або 100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду. Йдеться про виплати місячної пенсії одержувачам через уповноважені банки та АТ “Укрпошта” з встановленими датами виплати по 25 число включно.

12 березня Пенсійний фонд України профінансував уповноважені банки на 8,5 млрд грн для виплати пенсій березня. Банки зараховують кошти на рахунки пенсіонерів.

Раніше повідомляли, що Пенсійний фонд України профінансував 8,2 млрд грн, що забезпечить початок виплати пенсій за березень 2022 року. Виплату пенсії в березні буде забезпечено у визначені законодавством строки з урахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів від 26 лютого "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану".

Також понад 1,5 млн українців вже отримали 6,5 тис. грн державної підтримки через додаток "Дія".

А нараховані за програмою "єПідтримка" кошти за вакцинацію тепер можна використати на будь-які товари і продукти.