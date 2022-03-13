Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
ГоловнаЕкономікаБізнес

Близько половини літаків російських компаній втратили льотні сертифікати

Відсутність льотного сертифікату означає, що повітряне судно не має права здійснювати польоти

Близько половини літаків російських компаній втратили льотні сертифікати
Фото: facebook.com/sip.airport

Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) призупинило 13 березня сертифікати льотної придатності для російських літаків, зареєстрованих на Бермудських островах.

Про це повідомляє Liga.

«Міжнародні санкції проти авіаційного сектору суттєво вплинули на здатність підтримувати нагляд за безпекою російських літаків з бермудського авіареєстру. Система льотної придатності була обмежена до такої міри, що BCAA не може впевнено затвердити ці літаки як придатні до польотів», – йдеться у заяві BCAA.

Відсутність льотного сертифікату означає, що повітряне судно не має права здійснювати польоти. За умовами Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, за підтримку льотної придатності відповідає країна реєстрації судна. За інформацією консалтингової компанії IBA, бермудську реєстрацію мали 745 російських літаків приблизно з 1400. 

Бермуди є заморською територією Великої Британії.

Нагадаємо, через санкції США та ЄС російські авіакомпанії не можуть отримувати запчастини або технічну підтримку від виробників літаків.  Також компанії з лізингу літаків, яким належить близько 80% з майже 900 комерційних літаків, які використовують російські авіакомпанії, вимагають повернути ці літаки до кінця березня. 

Нагадаємо, Китай уже заявив, що буде постачати запчастини для літаків у Росію

Після агресії Росії проти України США та усі країни Європи заборонили використовувати свій повітряний простір літакам російських авіакомпаній

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також