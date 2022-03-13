Близько половини літаків російських компаній втратили льотні сертифікати

Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) призупинило 13 березня сертифікати льотної придатності для російських літаків, зареєстрованих на Бермудських островах.

Про це повідомляє Liga.

«Міжнародні санкції проти авіаційного сектору суттєво вплинули на здатність підтримувати нагляд за безпекою російських літаків з бермудського авіареєстру. Система льотної придатності була обмежена до такої міри, що BCAA не може впевнено затвердити ці літаки як придатні до польотів», – йдеться у заяві BCAA.

Відсутність льотного сертифікату означає, що повітряне судно не має права здійснювати польоти. За умовами Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, за підтримку льотної придатності відповідає країна реєстрації судна. За інформацією консалтингової компанії IBA, бермудську реєстрацію мали 745 російських літаків приблизно з 1400.

Бермуди є заморською територією Великої Британії.

Нагадаємо, через санкції США та ЄС російські авіакомпанії не можуть отримувати запчастини або технічну підтримку від виробників літаків. Також компанії з лізингу літаків, яким належить близько 80% з майже 900 комерційних літаків, які використовують російські авіакомпанії, вимагають повернути ці літаки до кінця березня.

Нагадаємо, Китай уже заявив, що буде постачати запчастини для літаків у Росію.

Після агресії Росії проти України США та усі країни Європи заборонили використовувати свій повітряний простір літакам російських авіакомпаній.