Українським військовим вдалося захопити комплекс радіо-електронної боротьби російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"За минулу добу воїнам 10-ї Гірсько-Штурмової Бригади вдалося захопити комплекс радіо-електронної боротьби противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що РЕБ — це сукупність дій зі здобування інформації про місцеперебування радіоелектронних засобів (РЕЗ), систем управління військами та зброєю противника, їхнє знищення або виведення з ладу наявними засобами ураження, а також захист власних РЕЗ і систем управління від дій противника.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 13 березня орієнтовно складають понад 12 000 осіб, 74 літаки та 86 гелікоптерів.

12 березня на Чернігівщині українські військові знищили військовий підрозділ окупантів.

Також українські військові 12 березня знищили російську систему залпового вогню.