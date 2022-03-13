НКЦПФР дозволила фінансувати вже розпочате будівництво в дев'яти областях

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила у період воєнного стану фінансувати вже розпочате будівництво в дев'яти областях, переважно західних.
Про це йдеться на сайті НКЦПФР.
"НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла рішення щодо функціонування ФФБ (фондів фінансування будівництва) на території окремих областей", - сказано в повідомленні.
А саме:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Тернопільська область;
- Рівненська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область.
Також НКЦПФР дозволила оплачувати винагороду компаніям з управління активами та зберігачам.