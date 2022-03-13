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НКЦПФР дозволила фінансувати вже розпочате будівництво в дев'яти областях

Переважно західної частини країни.

НКЦПФР дозволила фінансувати вже розпочате будівництво в дев'яти областях
Будівництво Залізнопортівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Фото: facebook/Юрій Гусєв

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила у період воєнного стану фінансувати вже розпочате будівництво в дев'яти областях, переважно західних.

Про це йдеться на сайті НКЦПФР. 

"НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла рішення щодо функціонування ФФБ (фондів фінансування будівництва) на території окремих областей", - сказано в повідомленні.

А саме:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Тернопільська область;
  • Рівненська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область.

Також НКЦПФР дозволила оплачувати винагороду компаніям з управління активами та зберігачам.

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