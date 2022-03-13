НКЦПФР дозволила фінансувати вже розпочате будівництво в дев'яти областях

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) дозволила у період воєнного стану фінансувати вже розпочате будівництво в дев'яти областях, переважно західних.

Про це йдеться на сайті НКЦПФР.

"НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) прийняла рішення щодо функціонування ФФБ (фондів фінансування будівництва) на території окремих областей", - сказано в повідомленні.

А саме:

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Рівненська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область.

Також НКЦПФР дозволила оплачувати винагороду компаніям з управління активами та зберігачам.