Окупанти заявили, що ЗАЕС перейшла у власність Росатому

Керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів, що на Запорізькій атомній електростанції зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція перебуває у власності Росатому.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвищ своїх не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція Росатому і більше вона Україні не належить – мовляв, зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів Росатому", – розповів Котін.

Нагадаємо, з 3 березня ЗАЕС і її місто-супутник Енергодар перебувають під контролем окупантів. Станом 10 березня на території АЕС перебувало 50 одиниць важкої техніки, близько 400 російських військових, багато вибухівки та зброї.

На всіх шести енергоблоках станції працює український персонал, проте всі технічні питання керівництво АЕС змушене погоджувати з окупантами. Персонал перебуває під сильним психологічним тиском з боку загарбників.

Офіс генпрокурора України розслідує дії РФ на Запорізькій, а також Чорнобильській АЕС за статтею "екоцид".

Напередодні стало відомо, що цю територію окупанти використовують для закріплення своїх позицій. Крім того, росіяни замінували узбережжя Каховського водосховища поблизу станції.