Тридцять одна батальйонно-тактична група Росії на території України вже втратила боєздатність, – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України стримують наступ ворожих військ на усіх напрямках. 31 батальйонно-тактична група Росії, що діяла на українській території, вже втратила боєздатність.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6-ту ранку сімнадцятої доби героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

"Противник у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений і намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах. На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті ворог суттєво зменшив темпи просування", – зазначили в Генштабі.

Більшість підрозділів противника, які мали вогневий контакт із ЗСУ, є деморалізована. Фіксуються випадки здачі в полон цілими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника в напрямку державного кордону.

"Ворог відчуває велику проблему з комплектуванням резерву. Збройні сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ. Віримо в Збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!" – підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Генштабі говорили, що на нашу територію зайшло більш ніж шістдесят російських батальйонно-тактичних груп.

Загальні бойові втрати Росії в повномасштабній війні проти України станом на 11 березня становлять більш ніж 12 000 осіб убитими і 353 танки, 1165 одиниць бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 ракетних систем залпового вогню, 31 засіб ППО, 57 літаків, 83 гелікоптери, 558 одиниць авто, 3 катери і кораблі, 60 цистерн із паливом.