Росіяни не зустріли жодної підтримки на нашій землі, – Зеленський

Російські окупанти захопили мера Мелітополя Івана Федорова і це є ознакою слабкості загарбників.

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський.

«Вони (росіяни, – LB.ua) не зустріли жодної підтримки на нашій землі. Хоча вони на неї дуже розраховували. Бо роками брехали самі собі, що нібито в Україні чекають на Росію. Вони не знайшли колаборантів, які здали б окупантам міста і владу, – зазначив глава держави. – Тому вони перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законної місцевої української влади».

За словами президента, для будь-якої демократичної держави у світі зрозуміло: законно обраний мер міста – це справжній представник народу.

«Можливо, в Росії від цього вже відвикли за роки автократичної влади. Можливо, там вважають, що мер – це просто начальник, якого легко прибрати, і це нічого не означає, – сказав Володимир Зеленський. – Але у нас тут – Україна. У нас тут – Європа. У нас тут – демократичний світ. Тому захоплення мера Мелітополя – це злочин не тільки проти конкретної людини. Не тільки проти конкретної громади. І не тільки проти України. Це злочин проти демократії як такої».

Президент запевнив: про викрадення дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах і дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІДІЛ.

«Уся країна бачила, що Мелітополь не підкорився окупантам. Як не підкорились Херсон, Бердянськ та інші міста, куди російським військам вдалося поки що зайти. Тимчасово вдалося зайти. І це не змінити тиском на мерів чи викраденням мерів. Це можна тільки ще погіршити. Для окупантів, – додав він. – Україна вимагє негайно звільнити мера Мелітополя й гарантувати повну безпеку усім головам громад усієї нашої держави. Якщо ви перетворюєтеся на аналог терористів ІДІЛ, то який сенс тоді з вами про щось взагалі розмовляти?».

Володимир Зеленський також нагадав, що 11 березня російські війська зірвали роботу більшості гуманітарних коридорів.

«Але попри все вдалося врятувати 7144 людини. З Енергодара, Бучі, Гостомеля та Козаровичів. І це 7144 причини, щоб і завтра, і післязавтра намагатися організувати порятунок для українців з оточених міст, – запевнив він. – Ми будемо це робити. Ми будемо робити все, щоб завезти в українські міста гуманітарний вантаж. Змушений говорити це з болем: Маріуполь так і залишається заблокованим ворогом. Російські війська не пропустили в місто нашу допомогу та продовжують катувати наших людей, наших маріупольців. Завтра все одно ми спробуємо ще раз. Ще раз направити їжу, воду та медикаменти для нашого міста».

«Я впевнений, що Збройні Сили України дадуть відповідь за кожну хвилину страждань наших людей. І це не пафос, не погроза. Це – констатація реальності», – Додав Володимир Зеленський.