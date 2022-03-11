У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню

У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню. Про це повідомляє Суспільне.Миколаїв з посиланням на очільника обласного управління охорони здоровʼя Максима Безносенка.

«Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії», - повідомив Безносенко.

Він також додав, що сильної шкоди будівлі окупанти не завдали.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що окупанти обстрілюють околиці Миколаєва.