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У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню

Попередньо - постраждалих немає, будівлі великої шкоди не завдали.

У Миколаєві окупанти обстріляли онкологічну лікарню
Док заводу "Океан", м. Миколаїв Миколаївська весна у Вікіпедії
Фото: ДСНС

У Миколаєві російські окупанти обстріляли онкологічну лікарню. Про це повідомляє Суспільне.Миколаїв з посиланням на очільника обласного управління охорони здоровʼя Максима Безносенка. 

«Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії», - повідомив Безносенко.

Він також додав, що сильної шкоди будівлі окупанти не завдали. 

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що окупанти обстрілюють околиці Миколаєва. 

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