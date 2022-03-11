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"Росія готує провокації на ЧАЕС. Постраждає і Європа, і Росія", - ГУР

Начальник Головного управління розвідки також вважає, що будь-які спроби загарбати Україну військовим шляхом проваляться. 

"Росія готує провокації на ЧАЕС. Постраждає і Європа, і Росія", - ГУР
Фото: пресс-служба президента

Росія готує провокації на Чорнобильській АЕС. Про це повідомляє начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. 

"Плани по швидкому вторгненню не вдалися. І вони знову повернулися до ядерного шантажу. За нашими даними, вони готують певні провокації на території ЧАЕС. Порстраждають усі. І Європа, і Росія", - вважає Буданов.

Він також додав, що росіяни можуть або вдатися до підпалу радіоактивних лісів, або до артилерійського обстрілу по ядерному сховищу.

"Нам відомо майже про всі їх плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу будь-які спроби загарбати Україну військовим шляхом, вони проваляться".

Нагадаємо, що ЧАЕС повністю відключена від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки. 

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