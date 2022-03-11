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Для переселенців запрацював кризовий короткий номер гарячої лінії Мінреінтеграції

Консультуватимуть про евакуацію.

Для переселенців запрацював кризовий короткий номер гарячої лінії Мінреінтеграції

Запрацював короткий номер цілодобової гарячої лінії з кризових питань Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Відтепер, окрім стаціонарного номеру телефона гарячої лінії 0(44) 355 1478, працює також короткий номер – 1548.

За цими номерами можна цілодобово зв‘язатися із черговим з Мінреінтеграції.

Фахівці консультуватимуть з питань евакуації та допомогатимуть переселенцям, які вже виїхали з тимчасово окупованих територій або планують це зробити.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів перезавантажив "гарячу лінію" для оперативного збору запитів з гуманітарних питань за номером 1545. Урядова "гаряча лінія" працює цілодобово, дзвінки по Україні – безкоштовні.

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