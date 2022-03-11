По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція

Сьогодні орієнтовно о 14:40 у полі поблизу села Миляч Сарненського району на Рівненщині сталося три вибухи.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Унаслідок бомбардування ніхто не постраждав, попередньо - пошкоджено лінію електропередач.

“Слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Дубровиця) задокументувала злочин: відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Нацполіція

Нацполіція за фактом завданих авіаударів на Рівненщині відкрила кримінальне провадження

Матеріали кримінального провадження будуть скеровані за підслідністю до СБУ.

Із місця події поліцейські вилучили уламки та встановлюють походження боєприпасів.

Нагадаємо, згідно з даними Держприкордонслужби, сьогодні о 14:30 російські літаки вилетіли з аеродрому в Білорусі, зайшли на територію України, розвернулись над нашими населеними пунктами Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копани (Білорусь).

Потім радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що бомби з російських літаків упали не лише на білоруську територію, а й на українську – у Волинській області.

Білоруське опозиційне видання "Наша Ніва" повідомило, що мешканці Столинського району підтвердили інцидент біля білорусько-українського кордону. Але вибухи були, схоже, не в Копанах, як повідомляли спочатку, а в напрямку Буглича.