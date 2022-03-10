Поліціянти роблять свою роботу на всіх напрямках.

На YouTube-каналі проєкту "Український свідок" опублікували відео з історією Євгена Жукова, легендарного десантника 79 аеромобільної бригади, начальника патрульної поліції та учасника війни на сході України. Він розповів, як зараз працює поліція в Україні.

У 2014-2015 роках Євген Жуков брав участь у численних штурмах українських міст, а також, керуючи підрозділом, виконував різні завдання на сході України. Зокрема, зведений підрозділ під особистим керівництвом Євгена Жукова у 2014 році утримував аеропорт “Донецьк”.

За його словами, під час війни поліціянти продовжують працювати в посиленому режимі – забезпечують діяльність блокпостів, проводять евакуацію населення, перевіряють документи та транспортні засоби, проводять пошук і розслідувальну роботу з диверсантами, а також протидіють мародерству. «Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, поліціянти роблять свою роботу на всіх напрямках: хто палить танки, хто воює, хто допомагає цивільним, хто годує їх, хто евакуює людей…Тому ми показали справжнє своє обличчя», – зазначає Євген.

Як зазначає пресслужба Національної поліції України, з початку повномасштабного російського вторгнення під час виконання службових завдань загинули 22 поліціянти, 88 отримали тяжкі поранення, а 7 зникли безвісти.

Нагадаємо, засновник фонду допомоги українській армії "Повернись живим" Віталій Дейнега запустив медіапроєкт Ukrainian Witness (Український свідок).

Волонтери фонду "Повернись живим" тісно співпрацюють з українськими бійцями і отримують від них ексклюзивні фото- і відеоматеріали.