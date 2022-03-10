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Зеленський підписав закон про вилучення майна РФ і її резидентів в Україні

Мова йде про резидентів-юридичних осіб. 

Зеленський підписав закон про вилучення майна РФ і її резидентів в Україні
Фото: Сергей Нужненко

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

Документ визначає правові засади примусового вилучення майна РФ з мотивів суспільної необхідності. Про це повідомили на сайті Верховної Ради

Відповідно до Закону, примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв’язала і веде проти України та українського народу.

Згідно з текстом документа, об’єкти права власності Російської Федерації та її резидентів – рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що розташовані (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Резидентами є юридичні особи, їхні філії та представництва, що діють на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є РФ чи юрособи, де Росія має частку в статутному капіталі, акції, паї. 

Нагадаємо, відповідний закон було ухвалено 3 березня. 

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