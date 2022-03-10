Зеленський – російським пропагандистам: ми знайдемо вашу власніть і зробимо все, щоб її конфіскували

Україна знайде всю власність російських пропагандистів і докладе всіх зусиль, щоб її конфіскували скрізь. Після цього їх мають притягнути до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у зверненні. Він підкреслив, що вчора у росЗМІ обговорювали обстріл військами РФ дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі. Обговорювали, але не сказали правди, що там загинуло троє людей, зокрема маленька дівчинка. Натомість дезінформували, що там нібито розташовані позиції "націоналістів".

"Воєнні злочини не можливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ – ви будете відповідати так само, які ті, хто наказує кинути бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та повʼязаних з ними осіб. Зробимо все, щоб конфіскували її всюди. Ви ж любите багате життя, благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах, а потім вас зненавидять громадяни Росії. Всі, кого ви постійно обманюєте", – заявив президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ. Він сказав, що пологовий був військовою ціллю і що там сиділи військові. Насправді там були жінки і діти. 17 людей отримали поранення.