Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
ГоловнаСуспільствоВійна

Епіфаній: Учорашнє бомбардування пологового в Маріуполі – прірва душогубства і цинізму, від якої жахнувся весь світ

Використання зброї для захисту ближніх і Батьківщини від ворога є не порушенням Божої волі, а навпаки – її виконанням.

Епіфаній: Учорашнє бомбардування пологового в Маріуполі – прірва душогубства і цинізму, від якої жахнувся весь світ
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
Фото: pomisna.info

Завдяки мужності наших захисників, нашій згуртованості та взаємній підтримці, завдяки допомозі наших союзників і людей доброї волі у всьому світі Україна вже морально перемогла агресора. Бо лише ті, хто має кам’яне серце і втратив совість, можуть знаходити виправдання варварським бомбардуванням Росією українських міст і сіл, свідомим воєнним злочинам, які чинить агресор.

Про це в четвер, 10 березня, заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

На його переконання, таким злочином проти людяності є все, що зараз ворог чинить з Маріуполем. Учорашнє бомбардування пологового будинку – прірва душогубства і цинізму, від якої жахнувся весь світ. Свідоме знищення інфраструктури великого міста, доведення його населення до нестерпних умов виживання – за все це на російських злочинців неодмінно впаде кара за людським законом і за законом Божим.

Предстоятель ПЦУ попросив світову спільноту зробити негайно все можливе, щоб зупинити російський терор проти мешканців Маріуполя, Харкова, Чернігова та інших міст і сіл України. А християн і всіх людей доброї волі попросив про молитву за тих, хто зараз особливо потребує Божого захисту і допомоги.

Предстоятель ПЦУ в сьогоднішньому зверненні до вірних і світу дав відповідь на питання, як сполучити заповідь Божу "Не вбивай" зі збройним опором ворогу. 

"Пояснення можемо знайти в Посланні апостола Павла до Римлян: «Якщо робиш зло, бійся [того, хто носить меч], бо він недаремно носить меч; він – Божий слуга, месник на покарання того, хто робить зло» (Рим. 13:4). Тому використання зброї для захисту ближніх і Батьківщини від ворога, для захисту від руйнувань і зла, які агресор несе в наш спільний дім, є не порушенням Божої волі, а навпаки – її виконанням. Свідчачи цю істину, Церква знову і знову щиро благословляє українське військо і весь наш народ на опір ворогу та молиться за перемогу і мир для України", – наголосив митрополит Епіфаній.

Він додав, що в час важких страждань народу кожен громадянин нашої держави повинен усвідомлювати особисту відповідальність за наближення миру. 

"І якщо Україна кличе стати на її захист – відгукнутися на цей заклик є не лише громадянським, але і християнським обов’язком. Зі зброєю в руках на фронті чи працею в тилу, гідним виконанням посадових обов’язків чи волонтерською допомогою постраждалим – кожен повинен зараз докладати зусилля для захисту України. А всі вірні мають також молитися – за українське військо, за мирних мешканців, які страждають від агресора, за перемогу і мир для України! Бо молитва, за словом Писання, є сильною зброєю проти диявола і слуг його, а для вірних – допомогою і натхненням", – підкреслив предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній закликав на захисників України, на президента і державу, на весь український народ Господнє благословення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також