Використання зброї для захисту ближніх і Батьківщини від ворога є не порушенням Божої волі, а навпаки – її виконанням.

Завдяки мужності наших захисників, нашій згуртованості та взаємній підтримці, завдяки допомозі наших союзників і людей доброї волі у всьому світі Україна вже морально перемогла агресора. Бо лише ті, хто має кам’яне серце і втратив совість, можуть знаходити виправдання варварським бомбардуванням Росією українських міст і сіл, свідомим воєнним злочинам, які чинить агресор.

Про це в четвер, 10 березня, заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

На його переконання, таким злочином проти людяності є все, що зараз ворог чинить з Маріуполем. Учорашнє бомбардування пологового будинку – прірва душогубства і цинізму, від якої жахнувся весь світ. Свідоме знищення інфраструктури великого міста, доведення його населення до нестерпних умов виживання – за все це на російських злочинців неодмінно впаде кара за людським законом і за законом Божим.

Предстоятель ПЦУ попросив світову спільноту зробити негайно все можливе, щоб зупинити російський терор проти мешканців Маріуполя, Харкова, Чернігова та інших міст і сіл України. А християн і всіх людей доброї волі попросив про молитву за тих, хто зараз особливо потребує Божого захисту і допомоги.

Предстоятель ПЦУ в сьогоднішньому зверненні до вірних і світу дав відповідь на питання, як сполучити заповідь Божу "Не вбивай" зі збройним опором ворогу.

"Пояснення можемо знайти в Посланні апостола Павла до Римлян: «Якщо робиш зло, бійся [того, хто носить меч], бо він недаремно носить меч; він – Божий слуга, месник на покарання того, хто робить зло» (Рим. 13:4). Тому використання зброї для захисту ближніх і Батьківщини від ворога, для захисту від руйнувань і зла, які агресор несе в наш спільний дім, є не порушенням Божої волі, а навпаки – її виконанням. Свідчачи цю істину, Церква знову і знову щиро благословляє українське військо і весь наш народ на опір ворогу та молиться за перемогу і мир для України", – наголосив митрополит Епіфаній.

Він додав, що в час важких страждань народу кожен громадянин нашої держави повинен усвідомлювати особисту відповідальність за наближення миру.

"І якщо Україна кличе стати на її захист – відгукнутися на цей заклик є не лише громадянським, але і християнським обов’язком. Зі зброєю в руках на фронті чи працею в тилу, гідним виконанням посадових обов’язків чи волонтерською допомогою постраждалим – кожен повинен зараз докладати зусилля для захисту України. А всі вірні мають також молитися – за українське військо, за мирних мешканців, які страждають від агресора, за перемогу і мир для України! Бо молитва, за словом Писання, є сильною зброєю проти диявола і слуг його, а для вірних – допомогою і натхненням", – підкреслив предстоятель ПЦУ.

Митрополит Епіфаній закликав на захисників України, на президента і державу, на весь український народ Господнє благословення.