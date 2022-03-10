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Розвідка оприлюднила список ще понад 1000 російських окупантів

Розвідка оприлюднила список ще понад 1000 російських окупантів
Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, місто Омськ РФ), які беруть участь у війні проти України.

Напередодні в ГУР повідомили, що здобули список військовослужбовців цього полку ЗС РФ, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України.

"Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", – заявили в українській розвідці.

Переглянути список можна за посиланням.

Нагадаємо, 8 березня ГУР МО оприлюднило дані російських військових, які здійснюють ракетні обстріли українських міст. Серед військових злочинців – особи, які зрадили Україну у 2014 році. 

5 березня було опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста.

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