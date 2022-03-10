Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
ГоловнаСуспільствоВійна

"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім

Очільник Миколаївської області розповів про ситуацію в регіоні.

"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Фото: скрин відео

Українські захисники вчора, 9 березня, відтіснили окупантів із кількох сіл Миколаївської області. Тепер обласна влада працює над тим, щоб забезпечити звільнені населені пункти продуктами.

Про це очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив уранці 10 березня.

"Ми готуємось, нарощуємо сили. Засранці почали сильніше стріляти по блокпостах. Учора, на жаль, ми мали втрати. Будемо їх відтягувати від міста. Зараз ми їх пожучимо", – сказав Віталій Кім.

Очільник ОДА окремо подякував усім, хто бере участь у постачанні: підприємцям, волонтерам, рестораторам. 

Кім розповів, що, за даними розвідки, ворог проводить ротацію. 

"Поранених вивезли. Частина пішки йшла сюди з Херсона, щоб тут щось робити. Не знаю, правда, хто прийшов. Пішки невесело ходити. Значить, з технікою зовсім туго", – розповів Віталій Кім. 

"Ми також добре відпрацювали вночі. Авіація розбила колону постачання. Відпрацювала арта по їхніх позиціях і танках. Усі подробиці даватиму наступного дня, щоб ворог не приймав рішення на основі наших даних. Але техніки в нас знову додалося", – додав він.

Як повідомляли, впродовж 9 березня підрозділи ДСНС у Миколаєві вивезли з житлових районів 14 боєприпасів. Серед них: три фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також