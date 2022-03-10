"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім

Українські захисники вчора, 9 березня, відтіснили окупантів із кількох сіл Миколаївської області. Тепер обласна влада працює над тим, щоб забезпечити звільнені населені пункти продуктами.

Про це очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив уранці 10 березня.

"Ми готуємось, нарощуємо сили. Засранці почали сильніше стріляти по блокпостах. Учора, на жаль, ми мали втрати. Будемо їх відтягувати від міста. Зараз ми їх пожучимо", – сказав Віталій Кім.

Очільник ОДА окремо подякував усім, хто бере участь у постачанні: підприємцям, волонтерам, рестораторам.

Кім розповів, що, за даними розвідки, ворог проводить ротацію.

"Поранених вивезли. Частина пішки йшла сюди з Херсона, щоб тут щось робити. Не знаю, правда, хто прийшов. Пішки невесело ходити. Значить, з технікою зовсім туго", – розповів Віталій Кім.

"Ми також добре відпрацювали вночі. Авіація розбила колону постачання. Відпрацювала арта по їхніх позиціях і танках. Усі подробиці даватиму наступного дня, щоб ворог не приймав рішення на основі наших даних. Але техніки в нас знову додалося", – додав він.

Як повідомляли, впродовж 9 березня підрозділи ДСНС у Миколаєві вивезли з житлових районів 14 боєприпасів. Серед них: три фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни.