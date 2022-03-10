Від початку війни з Росії пішли близько 100 американських компаній-гігантів, – Маркарова

"Кожне рішення компаній покинути ринок країни-терориста є перемогою принципів і переконань над жадібністю".

Від початку війни РФ в Україні з російського ринку вийшло близько 100 американських компаній-гігантів.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

"За два тижні з російського ринку вийшло близько 100 американських компаній-гігантів, які демонструють справжнє моральне лідерство", – написала вона у фейсбуці.

Рішення щодо повного припинення подальших інвестицій, закриття чи виходу з російського ринку ухвалили такі гіганти, як: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks і багато інших.

"Кожне рішення компаній покинути ринок країни-терориста, яка розв’язала загарбницьку війну і здійснює воєнні злочини в Україні щодня, є перемогою принципів і переконань над жадібністю", – наголосила український посол у Вашингтоні.

Оксана Маркарова подякувала цим компаніям "за вибір сторони добра, за небажання заплямувати свою репутацію кров'ю невинних українців, за підтримку України". "Працюємо далі!" – додала вона.