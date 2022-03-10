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​Путін відкинув усі пропозиції США про припинення війни в Україні, - Блінкен

Держсекретар США наголосив, що українці не сприймуть жодного "маріонеткового режиму", який Путін спробує нав'язати замість законного уряду.

​Путін відкинув усі пропозиції США про припинення війни в Україні, - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін відкинув усі пропозиції США про деескалацію конфлікту в Україні та, навпаки, активізував свою військову кампанію.

Про це заявив у середу держсекретар Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

"Ми прагнули надати президенту Путіну можливі варіанти деескалації. Він єдиний, хто може вирішити, використати їх чи ні. Досі щоразу, коли з'являлася можливість зробити саме це, він натискав на педаль газу, продовжуючи той жахливий шлях, яким він йшов", – сказав Блінкен, виступаючи на спільній пресконференції з главою британського МЗС Ліз Трасс.

"Зараз він має чіткий план жорстокого поводження з Україною, але з якою метою він це робить?" - питає Блінкен.

Він зазначив, що українці вже продемонстрували, що не сприймуть жодного "маріонеткового режиму", який Путін може спробувати нав'язати замість законного українського уряду.

"Якщо він спробує нав'язати такий маріонетковий режим, залишивши російські війська в Україні, то це буде довга, кривава та затяжна бійня", - наголосив держсекретар США.

Раніше високопосадовці Міністерства оборони США дійшли висновку, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Кремль готує Віктора Януковича до спецоперації, щоб оголосити "президентом України" з Білорусі. Він начебто мав звернутися зі зверненням. Ще раніше, до початку війни, МЗС Великобританії повідомляло, що серед кандидатів на посаду "президента України" Росія розглядала також колишнього нардепа від ОПЗЖ Євгена Мураєва. 

24 лютого Путін розпочав наземне, морське та повітряне вторгнення в Україну. Війна швидко призвела Росію до економічної ізоляції та викликала міжнародне засудження. США заборонили імпорт російської нафти, а західні компанії стрімко йдуть із російського ринку.

Російські окупаційні війська утримують територію вздовж північно-східного кордону України, на сході та південному сході країни. Бої тривають на підступах до Києва, а Харків, друге за величиною місто України, зазнає обстрілів та ракетних ударів. Сьогодні російська армія нанесла удари по Маріуполю, де зруйнувала пологовий будинок та дитячу лікарню. 

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