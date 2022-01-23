МЗС Великобританії заявило, що Росія хоче “поставити” президентом України Євгена Мураєва

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали цю заяву дезінформацією.

Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків, кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.

Про це пише bbc.com з посиланням на Міністерство закордонних справ Великобританії.

Очільниця британського МЗС Елізабет Трасс заявила, що ця інформація “проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, та дає уявлення про мислення Кремля”.

У МЗС Росії заяви Лондона назвали дезінформацією.

“Поширена МЗС Британії дезінформація – ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруги навколо України”, – йдеться у заяві МЗС Росії.

❗️ Дезинформация @FCDOGovUK — cвидетельство того, что именно страны #НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины.



Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига. pic.twitter.com/MHSieBc2tS — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 22, 2022

“Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, припинити поширювати нісенітницю і сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма”, – додала Росія.

45-річний Євген Мураєв – колишній регіонал, депутат двох скликань українського парламенту, який обирався у 2012 та 2014 роках.

Мураєв був кандидатом у президенти України на виборах 2019 року, проте зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула. На парламентських виборах 2019 року Мураєв не зміг обратися до парламенту. Згідно з інформацією українських ЗМІ, він володів телеканалом NewsOne, потім започаткував телеканал “НАШ”.

Він неодноразово висловлювався за позаблоковий статус України та децентралізацію влади.

При цьому проти Мураєва з 2018 діють російські санкції. Він їх пов'язує зі своїм конфліктом із Віктором Медведчуком, якого вважають кумом Путіна.

“У моєї сім'ї там заарештовані активи. Як у британських спецслужб та форін-офісу це поєднується з тим, що мене нібито хоче Росія призначити главою “окупаційного уряду” – це питання до містера Біна”, – заявив Мураєв, коментуючи повідомлення британської влади.

Нагадаємо, Трасс раніше заявила, що, напавши на Україну, Росія зробить величезну стратегічну помилку.

Вона попередила, що в Україні Росія виявиться затягнутою в конфлікт, подібний до війни в Афганістані та Чечні.