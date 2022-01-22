Нідерланди відкриті до постачання зброї Україні, якщо буде запит

"Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до нього з розумінням".

Уряд Нідерландів відкритий до надання оборонної військової допомоги Україні, якщо буде запит через НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра країни у Палаті представників, пише ad.nl.

Більшість у Палаті також не виключає постачання зброї.

“Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до нього з розумінням”, – сказав міністр.

Він наголосив, що такого запиту поки що немає, а раніше його заблокувала Німеччина за підтримки Нідерландів.

“Тоді було вирішено, що це потенційно може призвести до загострення ситуації. Але ситуація змінилася. Контекст змінюється майже щодня”, – сказав Гукстра.

Він додав, що країна розгляне запит, навіть якщо його зроблять безпосередньо до Нідерландів.

“Критерії оцінки експорту озброєнь діють, ми їх перевіримо”, – зауважив міністр.

Окрім того, Гукстра повідомив, що можливість участі країни у європейській навчальній місії також не відкидається.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте допустив можливість надання Україні оборонної зброї і заявив, що будь-які санкції Європейського Союзу у відповідь на російське вторгнення будуть суворими.

Минулого місяця німецьке видання Bild повідомило, що Німеччина за підтримки Нідерландів заблокувала покупку зброї через НАТО. Поставку особисто блокувала колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

За інформацією видання, Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою з Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.

Напередодні стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія нададуть Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin у відповідь на агресивні дії Росії.

Британія цього тижня відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових. На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія також планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

США також заявили, що передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану.