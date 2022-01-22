США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
У Женеві пройшли перемовини Блінкена і Лаврова
У Женеві пройшли перемовини Блінкена і Лаврова
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
ГоловнаСвіт

У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха про Крим не є офіційною позицією

Очільник ВМС пояснить свої заяви.

У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха про Крим не є офіційною позицією
Фото: EPA/UPG

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах пояснить свої заяви про Крим у Міністерстві оборони країни.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Bild.

Шенбах відзвітує перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном.

“Заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального Міністерства оборони”, – заявив представник Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, глава Військово-морських Сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна не поверне окупований Росією Крим, а президент Росії Володимир Путін “можливо, заслуговує на повагу”.

Росія, зокрема, потрібна Німеччині та Індії у протистоянні з Китаєм.

Раніше The Wall Street Journal написав, що Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження.

На відміну від США, Великобританії, Польщі та інших союзників, уряд Німеччини відмовляється експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також