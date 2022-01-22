У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха про Крим не є офіційною позицією

Командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах пояснить свої заяви про Крим у Міністерстві оборони країни.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на Bild.

Шенбах відзвітує перед генеральним інспектором німецьких збройних сил Еберхардом Цорном.

“Заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального Міністерства оборони”, – заявив представник Міноборони Німеччини.

Нагадаємо, глава Військово-морських Сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна не поверне окупований Росією Крим, а президент Росії Володимир Путін “можливо, заслуговує на повагу”.

Росія, зокрема, потрібна Німеччині та Індії у протистоянні з Китаєм.

Раніше The Wall Street Journal написав, що Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження.

На відміну від США, Великобританії, Польщі та інших союзників, уряд Німеччини відмовляється експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну.