Наступної середи, 26 січня, Україна представлятиме в Європейському суді з прав людини свою позицію щодо прийнятності міждержавної справи проти Росії щодо Донбасу.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Українську делегацію очолить міністр юстиції Денис Малюська.

“Це справа, яка ведеться Україною ще з 2014 року, і наша мета – встановити системні масові порушення прав людей, а також підтвердити факт окупації частини території Донецької та Луганської областей Російською Федерацією”, – йдеться у повідомленні.

Відеозапис засідання з’явиться на сайті ЄСПЛ о 14:00 26 січня.

У Мін’юсті зазначили, що ЄСПЛ винесе два рішення: перше, проміжне, – про допустимість нашої скарги, тобто, чи можна переходити до розгляду справи по суті, і друге – яке буде рішенням по суті вимог.

Перше проміжне рішення очікують за 2-2,5 роки. Винесення рішення по суті займе ще більше часу, оскільки справа є дуже масштабною та складною.

“Юридичне підтвердження того, що Росія відповідає за події на Донбасі, дозволить нашим громадянам та підприємцям стягувати завдані збитки через ЄСПЛ та інвестиційні арбітражі”, – пояснили у відомстві.

У Міністерстві юстиції зазначають, що росіяни намагаються усіляко затягнути судовий процес. Зокрема, вони вже подали до ЄСПЛ скаргу проти України і просили об’єднати її з нашою скаргою, що “точно відклало б слухання ще на значний строк”.

Також нещодавно заявив відвід російський суддя, що призвело до відкладення розгляду справи з листопада на січень.

Нагадаємо, у 2020 році Велика палата Європейського суду з прав людини вирішила приєднати до "донбаської справи" України проти Росії дві інші міждержавні справи.

Торік у лютому Уряд України подав до Європейського суду з прав людини міждержавну заяву проти Російської Федерації, яка стосується політичних вбивств.

Інші міждержавні справи України проти Росії стосуються збиття рейсу MH17 в липні 2014 року, порушення прав людини в окупованому Криму та захоплення українських військових кораблів у Керченській протоці в 2018 році.