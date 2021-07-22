Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами

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Росія у четвер, 22 липня, подала в Європейський суд з прав людини міждержавну скаргу проти України.

Як повідомила пресслужба Генеральної прокуратури РФ, ця скарга містить низку звинувачень на адресу України. Зокрема, Росія закидає Україні таке:

відповідальність за гибель людей під час Революції гідності на Майдані Незалежності в Києві, в Домі профсоюзів у Одесі 2 травня 2014 року та під час антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

придушення свободи слова;

дискримінація російськомовного населення;

дискримінація російського бізнесу;

гибель людей та знищення майна внаслідок обстрілів суміжної території РФ;

позбавлення жителів ОРДЛО можливості участі у виборах в центральні органи влади;

блокування Північно-Кримського каналу;

напади на дипломатичні представництва Росії в Україні;

катастрофа літака MH17;

відмова від надання правової допомоги російським слідчим органам.

"Частина претензій Російської Федерації пов'язана з порушеннями безпосередньо щодо російських громадян, серед яких є загиблі і поранені. На території України значна кількість російських громадян зазнає жорстокого поводження, їх майно знищується або пошкоджується, російський бізнес зазнає дискримінації. У безпосередній близькості від російського кордону Збройними силами України ведуться бойові дії, що створюють реальну загрозу для життя і здоров'я російських громадян, які проживають в прикордонних регіонах, і змушують тисячі українських громадян шукати притулок на російській території", - сказано в повідомленні.

В якості запобіжних заходів Росія вимагає від ЄСПЛ зобов'язати Україну негайно пустити прісну воду в Крим та припинити обмеження прав національних та мовних меншин.

Нагадаємо, що на розгляді в Європейському суді з прав людини знаходиться цілий ряд заяв України проти Росії. Вони стосуються, зокрема, політичних вбивств; збиття збиття рейсу MH17 в липні 2014 року; порушення прав людини в окупованому Криму; захоплення українських військових кораблів у Керченській протоці в 2018 році.

Рішення ЄСПЛ в Росії не є обов'язковими для виконання.