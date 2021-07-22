​Нардеп Юрчишин написав на Шуфрича заяву в поліцію

Він вважає, що нардеп розпалював ворожнечу між українцями і кримськими татарами в ефірі російського телеканалу.

Народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Юрчишин написав до Національної поліцію України та Офіс генерального прокурора заяву про вчинення кримінального правопорушення депутатом Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційна платформа - За життя") після його виступу в ефірі телеканалу "Росія -" 20 липня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Останній (Нестор Шуфрич, - ред.) 20 липня в ефірі російського державного телеканалу" Росія-1 "на широкий загал розпалював ворожнечу між українцями і кримськими татарами на національному, расовому та релігійному грунті", - повідомляє пресслужба Юрчишина.

Шуфрич, виступаючи на російському телеканалі, висловився на тему визнання кримських татар корінним народом України.

"Дивіться, ми визнаємо корінним народом послідовників... і фактично спадкоємців Чингизидов, адже що таке Кримсько-Татарське ханство? ... Воно вийшло з Кримського улусу, а Кримський улус - це була складовою Золотої Орди, а що таке Золота Орда, це - Бату-хан, який спалив Київ... тисячі наших жінок, які були відведені в рабство, зі зрозумілими цілями... ", - сказав Шуфрич.

Юрчишин упевнений, що своїми висловлюваннями Шуфрич порушив ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності).

Нагадаємо, у лютому ввекспрезидент Петро Порошенко вступив із Шуфричем у словесну перепалку через захват Криму.