Порошенко про звільнення Попасної і Сєвєродонецька: це було свято, якого чекали

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у сьому річницю звільнення Попасної і Сєвєродонецька нагадав про успішні операції, що дозволили звільнити дві третини Донецької і Луганської областей.

«22 липня 2014 року українськими військовими були здійснені дві блискучі операції: практично без бою звільнили Попасну та після запеклої перестрілки — Сєвєродонецьк. Так реалізація мого наказу про контрнаступ дозволила нам звільнити дві третини окупованих територій Донеччини та Луганщини», – написав Порошенко у Facebook.

«Жителі Сєвєродонецька та Попасної вийшли зустрічати наших військових, які звільнили міста, з українськими прапорами та вигуками: «Слава Збройним силам України! Слава Україні! Дякуємо!» Це було дійсно свято, якого чекали: повернення додому», – зазначив також він.

Експрезидент відзначив подвиг підрозділів Нацгвардії, Збройних сил України та добровольчих батальйонів.