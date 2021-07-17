Порошенко про збиття МН17: з кожним днем світ наближається до очікуваного вироку

Винні у збитті авіалайнера МН17 над окупованим Росією Донбасом мають постати перед міжнародним судом і понести заслужене покарання за свій злочин перед людством. Про це у роковини загибелі малазійського літака зазначив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Справедливість не дається поспіхом, вона потребує часу і стратегічного бачення. Як і в ті далекі часи, я і сьогодні не маю жодних сумнівів у правильності рішення України передати нідерландській стороні права очолити міжнародне розслідування. Ми ключових свідків російській стороні не видавали, спецоперацій не зривали, на відміну від нинішніх керманичів. Натомість планомірно і професійно наближали день встановлення істини», – зазначає Петро Порошенко.

«Завдяки діяльності Спільної слідчої групи у складі Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України тепер всі знають, що літак був збитий саме російським зенітно-ракетним комплексом «Бук». Що цей комплекс належав саме російським військам. І що доставлений та повернутий він був з території Російської Федерації – злочинця і винуватця трагедії», – констатував п’ятий президент.

«Сім довгих років триває розслідування, але з кожним днем світ наближається до завершення судового розгляду і очікуваного вироку. Як і в перші хвилини трагедії рейсу МН17, не маю сумнівів, що істина буде встановлена. Наше спільне завдання – притягнути усіх причетних до цього теракту до відповідальності. Ми пам’ятаємо!» – написав Порошенко.