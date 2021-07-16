Рада перевела торги з продажу іпотечного майна в електронний формат

Верховна Рада на останньому пленарному засіданні п'ятої сесії ухвалила закон про "осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні".

Відповідний проєкт закону №3360-1 у другому читанні та в цілому підтримали 295 народних депутатів.

Він передбачає, що реалізація предмета іпотеки, на яке звертається стягнення, повинне відбуватися на електронних аукціонах, а не на прилюдних торгах, як раніше. Депутати визначили умови продажу іпотечного майна, проведення та оскарження електронних аукціонів, права та обов'язки іпотекодержателя у разі невдалого аукціону, припинення прав та вимог предмету іпотеки після його реалізації.

Водночас депутати зменшили поріг для реалізації арештованого майна за фіксованою ціною. Раніше така форма продажу застосовувалася щодо майна з оціночною вартістю до 50 мінімальних розмірів зарплати, а тепер - до 30 мінімальних розмірів. Решту арештованого майна будуть продавати на електронних аукціонах.

У редакції законопроєкту до першого читання від продажу арештованого майна за фіксованою ціною взагалі планували відмовитися на користь електронних аукціонів.

Закон набуде чинності через 30 днів після публікації.

Нагадаємо, що на початку літа Верховна Рада прийняла закон про переведення кримінальних справ в електронний формат.