Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський

Фото: Lb.ua

Верховна Рада призначила нардепа "Слуги народу", главу правоохоронного парламентського комітету Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

За відповідне рішення проголосував 271 народний депутат. Монастирський, відповідно, достроково припинив свої депутатські повноваження, що також схвалили голосуванням.

"Слуга народу" дала 231 голос – всі за, крім відсутніх, не голосував Микола Тищенко. ОПЗЖ, "Батьківщина" та "Євросолідарність", "Голос" не дали голосів за. "За майбутнє" дали 14 за, "Довіра" – 16, позафракційні – 10.

Подання кандидата в Раді оголошував прем'єр-міністр Шмигаль. Він зазначив, що подання зроблено за пропозицію фракції "Слуга народу".

Монастирського зустріли оплесками. У виступі перед депутатами кандидат сказав, що він "з команди президента і був з ним з перших днів".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Головним пріоритетом назвав безпеку громадян і держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів.

Фото: Lb.ua

"Хочу звернутись до працівників поліції та висловити їм повагу. Але я буду нещадно боротися з тими, хто всупереч присяги використовує погони задля власного забгачення та порушення прав людей", - заявив він.

Монастирський збирається збільшити видатки на оплату праці поліцейських. Також він хоче збільшити цифровізацію в МВС і зосередитися на захисті прав неповнолітніх та посиленні боротьби з обігом наркотиків.

Фото: Lb.ua

Крім того, Монастирський збирається реформувати прикордонну службу, збільшити зарплату прикордонникам та зменшити черги на КПП. Також він хоче впровадити добровільне страхування майна українців від пожеж та надзвичайних ситуацій.

Зауважив Монастирський і важливість продовження боротьби з російською агресією, поверненні українського Криму та Донбасу.

"Готовий гідно нести службу в інтересах народу та держави", – запевнив він.

Щодо справи Павла Шеремета Монастирський сказав, що вона перебуває в суді і треба дочекатися результатів, потім будуть зроблені висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час виступу в Раді побажав Монастирському успіхів на посаді. Він додав, що рішення висунути саме його було "мудрим рішенням".

"Денис Анатолійович – вважаю, оптимальна кандидатура, оскільки в ньому поєдналися і професійні якості, і морально-ділові, і людські риси характеру, вміння знаходити баланс між полярно різними людьми, мати витримку ягуара під вирішальним стрибком", – заявив Геращенко.

Денис Монастирський має освіту юридичного факультету Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук.

Крім роботи правником, був експертом програми реформування правоохоронної та судової систем ГО "Український інститут майбутнього", співзасновником якоє є заступник міністра внутрішніх справ (з 2019 року) Антон Геращенко. У нього ж Монастирський був помічником-консультантом, коли Геращенко був нардепом VIII скликання.

У 2019 році він Монастирський був представлений як експерт “Команди Зеленського” з питань реформування правоохоронної системи. Того ж року увійшов до парламенту за списком "Слуги народу" як безпартійний.

У червні цього року ЗМІ поширили інформацію про те, що восени уряд хочуть відправити у відставку нібито для того, щоб позбутися Авакова.

13 липня джерела LB.ua повідомили, що Аваков написав заяву на звільнення.Того ж дня у соцмережах Міністерства внутрішніх справ опублікували офіційне підтвердження.

У фракції "Слуга народу" називали три ймовірних наступники Авакова. Це нардепи "Слуги народу" Олександр Бакумов, Денис Монастирський, а також секретар РНБО Олексій Данілов.

Бакумов заявив, що відставку Авакова "Слуга народу" обговорить на засіданні фракції 13 липня. На фракції президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського, очільника правоохоронного комітету парламента. Де-юре кандидатуру міністра внутрішніх справ має оголошувати прем'єр, адже сам він уповноважений на подання до Верховної Ради. Однак прем'єр робить подання за пропозицією фракції СН на правах більшості. Президент робить подання тільки щодо глави уряду, міністра оборони та міністра закордонних справ.

За результатами засідання Монастирський сказав, що ухвалив найскладніше рішення в його житті і прийняв пропозицію очолити міністерство. 15 липня парламент відправив Арсена Авакова у відставку 291 голосами за. Про те, як це було, читайте в матеріалі LB.ua "Відставка Авакова з аплодисментами".

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко перед засіданням сказав, що фракція дасть 226 голосів "за" призначення Монастирського очільником МВС.

На засіданні правоохоронного комітету глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який не є членом цього комітету, представив кандидатуру Монастирського. Члени комітету вирішили рекомендувати його до призначення, утримався тільки один депутат.