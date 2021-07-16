В Україні стартувала реєстрація чиновників на іспит з державної мови

16 липня розпочалася реєстрація на іспит щодо рівня знання української мови для майбутніх держслужбовців.

Про це голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська повідомила в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Реєстрація стартує 16 липня о 00:01 годині, а сам іспит розпочнеться 19 липня о 9:30. Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30. Це пов’язано з тим, що багато людей іде на конкурси на різні посади", - сказала вона.

За її словами, що ця сесія дасть можливість оцінити кількість заявок та кандидатів.

"Якщо кількість претендентів буде значною, то ми збережемо частотність проведення сесій на щоденній основі на довший період. Якщо ми побачимо, що кількість претендентів буде меншою, ніж ми зараз очікуємо, то будемо регулювати кількість днів на тиждень, коли відбуватимуться сесії залежно від запиту", - розповіла Демська.

Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння мовою комісія має 15 календарних днів.

Демська повідомила, що іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

"Щоб не було збоїв, максимальна кількість - це 900 людей на день із розрахунку 300 людей на 1 сесію. Треба розуміти, що є пропускна здатність самої системи, є кількість екзаменаторів, які можуть перевірити певну кількість робіт", - розповіла вона.

Закон № 2704-VIII "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня 2019 року. Дія закону не поширюється на особисте життя.

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов'язків зобов'язані президент, голова Верховної Ради і його заступники, прем'єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

У той самий час передбачається, що володіння українською стане обов'язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.