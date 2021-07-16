Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка

LB.ua вдалось поспілкуватись з сумським «ноунеймом» та дізнатись, як він потрапив у списки «Слуг народу» та чим займатиметься у Верховній Раді.

Має дві вищі освіти, займається IT

Антон Швачко народився у Сумах 11 грудня 1992 року, зараз йому 28 років. За його словами має дві вищі освіти, які здобув у Сумському аграрному університеті.

«У мене дві вищі освіти. У ЗМІ пишуть неправильно, вони їх змішали в одну кучу. Перше – це інженер-технолог ресторанного бізнесу, маю диплом магістра та маркетолог, теж рівня «магістр». Ці дві освіти здобував не паралельно, а одна за одною. Ходив на пари і повністю свою освіту закінчив з 2018 року», – каже Антон Швачко.

Фото: sts.sumy.ua Сумський аграрний університет

Проте, за спеціальністю не працював, а почав самостійно вивчати цифрові технології, зокрема програмування та блокчейн.

«До президентських виборів займався власними проєктами. Офіційно не працював», – говорить Швачко.

У партії займається комунікацією з центральним офісом

Під час президентської кампанії у 2019 Швачко був волонтером «ЗеКоманди». Був спостерігачем на дільницях та шукав членів ДВК.

«Ще з першого туру президентських виборів я був активним діячем на теренах Сумщини. Приймав участь у президентській та парламентській передвиборчих кампаніях. І мені запропонував взяти участь у виборах до Верховної Ради, голова обласного осередку Михайло Ананченко. Ми працювали в одній команді з 2019 року», – пояснює Антон Швачко.

Фото: Facebook Антон Швачко Антон Швачко з колегами народними депутатами

Сам Ананченко до виборів у 2019 році був помічником тодішнього мера сум від «Батьківщини» Олександра Лисенка. Очолював різноманітні студентські організації. У 2016-2017 роках був головою комітету фандрайзингу Української асоціації студентів та Студентським президентом України. У Верховній Раді є членом Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Фото: shostka.info Михайло Ананченко

За інформацією ЗМІ, Ананченко є креатурою Владислава Бухарєва, екс-нардепа від «Батьківщини», першого заступника голови СБУ у 2014 році і давнього приятеля родини Зеленських. У червні 2019 року Володимир Зеленський призначав Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки, однак уже у вересні того ж року звільнив і відправив у СБУ – першим заступником голови, однак через два місяці знову звільнив.

З 2020-го року Антон Швачко працює секретарем сумського обласного осередку партії «Слуга Народу». За його словами, займається комунікацією між центральним офісом партії та депутатами на місцях та за відсутності Михайла Ананченко виконує функції голови обласного осередку на місцях.

«Ми займаємось комунікацією, слухаємо проблеми, які є на місцях та передаємо їх у Київ. По-суті, комунікуємо місцевих депутатів з народними та за нашим народом. Щоб те, що відбувається на місцях почули в Києві, а те що в Києві відбувається почули на місцях», – розповідає майбутній нардеп.

Під час місцевих виборів 2020 року активно не працював через проблеми зі здоров’ям, однак вів партійні соцмережі та займався комунікацією.

Хоче займатись цифровою трансформацією

За словами Антона Швачка, до балотування Володимира Зеленського політикою ніколи не займався і не цікавився, зараз активно слідкує за роботою парламенту. Після складання присяги планує працювати у комітеті з питань цифрової трансформації.

«Я був на навчанні у Трускавці (у 2019 році, – LB.ua) і там я познайомився з усім IT-кабінетом. Тоді припускали, що я повинен потрапити в Раду раніше ніж зараз. Брав участь у попередніх зустрічах комітету з цифрової трансформації, працював з Михайлом Федоровим (віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації, – LB.ua). Для прикладу, додаток «Дія», яким усі користуються ми обговорювали, ще тоді. Цей комітет – це місце змін і я хочу зробити так, щоб взаємодія наших виборців з державою була простішою», – розповідає Швачко.

Фото: Facebook Антона Швачко Антон Швачко з колегами

На запитання щодо законодавчих ініціатив, майбутній нардеп говорить таке: «Те, що я думав, воно все в принципі зараз у парламенті розглядається. Це і введення PayPal в Україні. Це система онлайн-платежів, якої досі немає в Україні. Переведення послуг у цифровий формат та проведення інтернету по всій країні».

Гроші від родичів та крипти

У декларації Антона Швачка за 2018 рік, яку він подав перед тим, як балотуватися в нардепи, кандидат вказав дві квартири в Сумах – 30 та 85 квадратних метрів, та житловий будинок на 40 квадратів із земельною ділянкою оформлену на матір, Надію Швачко.

На банківських рахунках та у власності Антона Швачка, згідно з цією декларацією, понад 280 тисяч гривень у «ПриватБанку», 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та ще 250 тисяч гривень готівки.

Всі ці доходи кандидат у депутати отримав від родичів, а частину як каже, «підняв» на крипті.

«Мої батьки працювали все життя. Також у мене є бабусі та дідусі, які дали гроші, які належать мені. Вони ще з радянського періоду працювали і заробили. Також я частково пов'язаний з криптовалютами. У 2016 році я вклався і знаю, що таке біткоїн по 300 доларів за штуку», – пояснює він.