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Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"

Арестович вважає, що президент України і канцлерка ФРН "не знайшли спільної мови".

Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Фото: EPA/UPG

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель "здала інтереси України на користь Росії", а візит президента Володимира Зеленського в Німеччину був безрезультатним.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив позаштатний радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Коли президент сказав, що підтримує ці кластери (заходи для врегулювання війни на Донбасі, запропоновані Німеччиною і Францією - ред.), він мав на увазі, що з українськими поправками просто не став робити вибухову сенсацію під час дипломатичних заяв за результатами візиту, який фактично нічого не приніс. А не приніс тому, що пані Меркель 7 років трималася, але, зрештою, все-таки трохи здала українські інтереси на користь Росії", - сказав Арестович.

Арестович назвав Меркель "політиком, який іде".

"Пані Меркель - політик, який іде. І президент з пані Меркель, я так можу сказати, не знайшли спільної мови, загального розуміння щодо цілого спектру питань, починаючи від "Північного потоку", його долі, і закінчуючи конкретною імплементацією "формули Штайнмаєра". Ввічливі заяви під час пресконференції - це просто, щоб не сваритися", - сказав він.

Радник глави ОП вважає, що західні країни стурбовані зростанням впливу Китаю і готові домовлятися з Росією.

"Я так розумію, що німці називають це захистом німецьких національних інтересів. Частина Заходу настільки серйозно стурбована проблемою Китаю, що готова домовитися з Росією, ціна може бути важкою для України, навіть в оточенні Байдена є такі люди", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським в Німеччині Меркель заявила, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра".

В інтерв'ю LB.ua представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков повідомив, що "формула Штайнмайєра" давно прописана у законі про особливий статус Донбасу.

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