За рік "перемир’я" на Донбасі загинули 45 українських воїнів, 145 зазнали поранень

З початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року збройні формування РФ на сході України порушили режим тиші майже 2 тис. разів. Унаслідок ворожих дій загинули 45 військовослужбовців ЗСУ, ще 145 поранені.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних делегаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Наступного тижня виповниться один рік з моменту набуття чинності додаткових заходів, спрямованих на припинення бойових дій вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Протягом цього періоду (до 14 липня цього року), який мав бути мирним та стати міцною основою для подальшого прогресу у сфері безпеки, російські збройні формування 1 938 разів порушили режим припинення вогню, 464 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначив Цимбалюк.

Крім того, за цей період російські окупаційні війська 27 разів обстріляли житлові райони. Було зафіксовано 100 випадків використання ними БПЛА та 44 випадки дистанційного мінування, у тому числі забороненими протипіхотними мінами.

"Загинули 45 українських військовослужбовців, ще 145 було поранено", - повідомив очільник української місії в ОБСЄ.

Він вказав на те, що порушення Росією Мінських домовленостей не припиняється. Лише протягом одного дня, 13 липня, загинув один український військовослужбовець, ще шестеро отримали поранення. Більшість цих втрат були внаслідок застосування збройними формуваннями РФ 152-мм та 120-мм артилерії. Ще троє українських бійців отримали поранення, двоє - бойові травми у четвер, 15 липня.

Як відомо, внаслідок розпочатої у 2014 році на сході України російської збройної агресії загинули близько 14 тис. осіб, з яких понад 4 тис. – українські військовослужбовці.