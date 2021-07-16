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Окупанти поранили трьох військових ЗСУ на Донбасі

Ще двоє українських бійців отримали бойові травми.

Окупанти поранили трьох військових ЗСУ на Донбасі
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 15 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє - бойові травми, інформує пресцентр ООС.

"Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний", - сказано в повідомленні.

У четвер неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.

У районі селища Нью-Йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Широкиного бойовики обстрілювали наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Піщаного збройні формування РФ вели вогонь зі стрілецької зброї. У районі Мар’їнки противник застосовував автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 16 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. На Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.

Нагадаємо, 14 липня російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції ОС. У результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Повідомляли, що стан одного пораненого – задовільний, другого – середньої тяжкості.

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