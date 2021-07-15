У Києві затримали "чорних рієлторів" з муміфікованим тілом власника квартири

Національна поліція затримала в Києві групу осіб, яких підозрюють в спробі незаконного заволодіння квартирою покійного пенсіонера. Операцію з затримання провели, після того як підозрювані спробували вивезти муміфіковане тіло на кремацію.

Про це повідомляється на сайтах поліції та Київської міської прокуратури.

Предметом афери була однокімнатна квартира на вулиці Олени Теліги, яка належала самотньому чоловіку 1932 року народження.

Слідство встановило, що змовники через свої зв'язки дізналися, що власник житла не сплачує комунальні платежі та не виходить на зв'язок. Вони проникли до помешкання, де виявили мертвого чоловіка. Це сталося не пізніше січня 2021 року.

Після цього підозрювані нібито підробили договір купівлі-продажу квартири, датували його 2010 роком і нібито завірили нотаріусом, яка на цей час уже померла.

Весь цей час муміфіковане тіло господаря залишалось в квартирі.

Фото: npu.gov.ua

"Здійснивши оборудку з нерухомістю, зловмисники вирішили позбутися тіла шляхом таємного переміщення з квартири до крематорію для спалення. Для цього учасники групи планували використати підроблене свідоцтво про смерть, відповідно до якого вказаний чоловік помер нібито 4 липня 2021 року", - повідомили в прокуратурі.

Для вивезення тіла знайшли людей, які за тисячу доларів погодилися відвезти тіло на спалення.

Після цього поліція затримала перевізників та провела обшуки у фігурантів оборудки, організатором якої вважається 45-річний адвокат.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство), ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.297 (наруга над тілом померлого) та ч.1 ст.358 (підроблення документів) Кримінального кодексу.