В окупованому Луганську агітують голосувати на виборах до Держдуми РФ

В окупованому Луганську сьогодні проходить "Форум громадян Росії", в якому представники провладної у РФ партії "Єдина Росія" агітують взяти участь у виборах до Державної Думи.

Як повідомляють ЗМІ, в заході беруть участь представники самопроголошених Південної Осетії та Абхазії, а також "керівництво" терористів "ДНР" та "ЛНР".

Міністерство закордонних справ України розцінює агітаційну діяльність російських депутатів в окупованому Луганську та триваючу незаконну паспортизацію як цілеспрямовану політику на підрив мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, черговий демонстративний приклад відходу Росії від своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей та підсумків Паризького саміту лідерів Нормандської четвірки.

Про це в коментарі LB.ua заявив речник МЗС Олег Ніколаєнко.

"ЗМІ поширюють інформацію про участь представників російської партії "Єдина Росія" в т.зв. "форумі громадян Росії" в окупованому Луганську. Вони агітують українців із нав’язаними російськими паспортами голосувати на виборах до Державної думи РФ. Очевидно, що падіння рейтингів російської провладної сили на тлі важкої епідемічної ситуації в Росії намагаються компенсувати за рахунок мешканців українських окупованих територій. Такий собі крок політичного відчаю", - сказав він.

Ніколенко зазгначив, що таким чином "проконтролювати намальовані там результати “підтримки” “Єдиної Росії” буде фактично неможливо", що поставить під сумнів легітимність російського виборчого процесу

"Вчергове закликаємо наших громадян не брати участь в протиправних російських плебісцитах", - наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ пройдуть 17-19 вересня. Росія також дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією, а також роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі і заявляє, що вони зможуть проголосувати. Наприклад, у Ростовській області від "Єдиної Росії" балотуватиметься колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай. Всього в ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, проте точних даних не знає ніхто.

Навесні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям ОРДЛО та українцям, що жили в Криму та на Донбасі до весни 2014 року. Пізніше Путін розширив спрощену видачу російських паспортів на весь Донбас.

МЗС України заявило, що російські паспорти, видані мешканцям ОРДЛО, будуть недійсними і назвало укази Путіна "нікчемним". Під час виборів до Держдуми РФ у 2016 року Верховна Рада України зверталася до міжнародних партнерів не визнавати результати голосувань, щоб не легітимізувати захоплення території. Цього року, голова МЗС Росії Сергій Лавров на випередження вже сам заявив, що інші держави не визнаватимуть результати голосування, а Захід - "розхитуватиме" ситуацію перед виборами.