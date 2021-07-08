Глава МЗС Росії вважає, що Захід "розхитуватиме" ситуацію перед виборами в Держдуму

Сергій Лавров на випередження сказав, що держави не визнаватимуть результати голосування.

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що країни Заходу можуть "намагатися дестабілізувати" ситуацію в Росії перед виборами до Держдуми. Про це він сказав на лекції в одному з університетів, пише РБК.

"Можна припустити, що напередодні виборів до Держдуму будуть нові спроби розхитати, дестабілізувати ситуацію, спровокувати протестні виступи, бажано насильницькі, як Захід любить це робить", – заявив міністр закордонних справ, не назвавши при цьому жодної країни, якій він "інкримінує" такі плани.

Окрім того, Лавров зразу заговорив про те, що країни Заходу можуть не визнати результати виборів.

"Такі плани є, нам про них відомо, але орієнтуватися ми будемо насамперед на позицію, думку нашого народу, який сам в змозі оцінити дії влади та висловитися про те, як він хоче далі розвивати свою країну", – додав Лавров.

Вибори до Держдуми Росії пройдуть 17-19 вересня. Мають обрати 450 депутатів.

Нагадаємо, що Росія проводить голосування і дозволяє обиратися депутатам з Криму, який є окупованою українською територією. Під час виборів Думи 2016 року Верховна Рада України зверталася до міжнародних партнерів не визнавати результати голосувань, щоб не легітимізувати захоплення території.

Крім того, Росія роздає свої паспорти на тимчасово окупованому Донбасі, щоб жителі голосували за російських депутатів в парламент.