Посольства США та військові бази в Сирії та Іраці атакували ракетами і безпілотниками

На американських дипломатів та військових у Сирії та Іраці здійснили три напади ракет і безпілотників протягом останньої доби. Принаймні 14 ракет влучили в іракську авіабазу, на якій розміщені сили США. Поранено двох військових, пише Reuters.

Вони отримали легкі ушкодження внаслідок обстрілу авіабази Айн аль-Асад на заході Іраку. Ракети впали на базу і її периметр, повідомив полковник армії США Вейн Маротто.

Анонімні джерела серед посадовців Штатів повідомили, що обидва поранені – громадяни США. У одного діагностували струс мозку, у другого – легкі порізи.

Окрім того, вранці четверга дві ракети випутили по посольству США у зеленій зоні Багдада. Одну ракету, за даними джерел, перехопила протиракетна система безпеки. Вдруга впала неподалік від периметру зони.

У Сирії безпілотники атакували нафтове родовище, але жодних пошкоджень нанесено не було. Пентагон повідомив, що на сході Сирії був збитий безпілотник, жоден військовослужбовець не постраждав.

Джерела серед іракських військових розповіли, що під час нападів у середу використовувалася ракетна установка, встановлена на задній частини вантажівки. Її виявили поблизу сільськогосподарського угіддя.

У вівторок безпілотник атакував аеропорт Ербіля на півночі Іраку, де розташована американська база. У понеділок три ракети впали в Айн аль-Асаді, пошкоджень не було.

Раніше Іран заперечував свою причетність до атак.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за напади, однак аналітики вважають, що до цього причетні підтримувані Іраном повстанці. Раніше вони обіцяли помститися за загибель чотирьої своїх членів після ударів США по іраксько-сирійському кордону.

Ескалація відносин між США та Іраном відбувається на тлі ядерних перемовин. Штати та інші ядерні держави закликають Іран повернутися до угоди, яка встановлює обмеження на збагачення урану на рівні 3,67% в обмін на зняття санкцій. Іран же хоче спочатку зняття санкцій. У країні заявили, що збираються збагачувати уран на вищому рівні, до 20%, а потім і до 60%. Для прикладу, для ядерної зброї потрібно збагачення у 90%.

Нагадаємо, Збройні сили США увечері 27 червня завдали оборонні високоточні авіаудари по об'єктах воєнізованих угрупувань, які підтримує Іран, в районі кордону Іраку та Сирії. Ці об‘єкти використовуються повстанцями, які за допомогою БПЛА атакують американський персонал і об'єкти в Іраці.