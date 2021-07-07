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Контейнеровоз Ever Given залишив стоянку в Суецькому каналі та попрямував у Середземне море

У березні судно на тиждень заблокувало рух каналом. 

Контейнеровоз Ever Given залишив стоянку в Суецькому каналі та попрямував у Середземне море
Фото: EPA/UPG

Контейнеровоз Ever Given, який у березні на тиждень заблокував Суецький канал, нарешті зміг залишити місце своєї стоянки у Великому гіркому озері, яке знаходиться на трасі каналу.

Судно зняли з мілини ще кілька місяців тому, але весь цей час тривала суперечка між адміністрацією каналу, власником судна Shoei Kisen Kaisha Ltd та страховою компанією про компенсацію економічних збитків, до яких призвело блокування. 

Адміністрація каналу спершу вимагала 916,5 млн доларів, але потім зменшила свої вимоги до 550 млн.

Як повідомляє Reuters, у середу зранку судно почало рух на північ в сторону середземноморського міста Порт-Саїд.

Судноплавство Суецьким каналом, який є найкоротшим морським маршрутом між Європою та Азією, було заблоковано в кінці березня протягом майже тижня.

Через нього проходить близько 15% світового судноплавства. Він є важливим джерелом валютних доходів Єгипту.

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