​Франція пригрозила передати суперечку з Росією про "шампанське" на розгляд СОТ

Уряд Франції допускає передачу спору з Росією про найменування "шампанське" на розгляд Світової організації торгівлі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Як відомо, в РФ прийняли закон "Про регулювання алкогольної продукції", який дозволяє використовувати термін "шампанське" тільки щодо "російського шампанського", виробленого на території РФ.

Москва планує змусити французьких виробників шампанського позначати продукцію, що продається в Росії, як "ігристе вино", в той час як російські виробники місцевої версії "шампанського" не зобов'язані це робити.

Французькі виробники, які стверджують, що тільки продукція французького регіону Шампань може називатися "шампанським", інтерпретували закон як спробу отримати вигоду для російських виноробів за їх рахунок.

"Як тільки ми вивчимо [російський закон], ми вживемо заходів щодо російської влади в найближчі дні. Якщо будуть встановлені порушення правил Світової організації торгівлі організаціїї, ми будемо звертатися за допомогою, як і раніше планували зробити це відносно Росії", - заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, виступаючи в парламенті.

Нагадаємо, Україна, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, з 2026 року має відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" (Коньяк - місто у Франції) для продуктів, які виготовляються в Україні. Замість слова "коньяк" потрібно буде вживати або термін "бренді", або нову назву, яка поширюватиметься тільки на українську продукцію.

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень", ухвалений парламентом.

У січні 2020 року корпорація "Укрвинпром" повідомила, що Україна продовжить виготовлення та експорт "коньяку України" та "шампанського України", попри асоціацію з ЄС. В "Укрвинпромі" пояснили, що виноградно-виноробна галузь працює в умовах перехідного періоду, який діє до 1 січня 2026 року, тобто до цього часу залишається право використовувати назви "коньяк" та "шампанське".