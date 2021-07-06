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​Держдеп не має надавати Києву документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США

"Пн Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні, проти української компанії".

​Держдеп не має надавати Києву документів щодо санкцій проти Коломойського, - посольство США
Фото: скрін відео

Державний департамент США не має надавати Києву жодних документів щодо санкцій проти олігаха Ігоря Коломойського.

Про це повідомило ZN.UA з посиланням на американське посольство.

"У відповідь на наш запит, посольство США повідомило наступне: по-перше, відповідно до чинних регуляцій, Сполучені Штати не надають спільних пакетів документації, що використовується, при впровадженні санкцій проти корупціонерів у США". По-друге: пан Коломойський - громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні проти української компанії, а українські правоохоронні органи мають усі повноваження розслідувати ці злочини з метою притягнення пана Коломойського до відповідальності за будь-які злочини, які він, можливо, вчинив", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ZN.UA, в процесі підготовки візиту президента Володимира Зеленського в США, Білий дім запросив у американських правоохоронних органів всіляку інформацію про діяльність Коломойського. Зазначалося, що його персона і "досягнення" стануть одними з основних питань для обговорення під час візиту президента України до США.

Нагадаємо, на початку березня США запровадили санкції проти Коломойського та його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Зеленський привітав це рішення, втім Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.

У травні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського, як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій.

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