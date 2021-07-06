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Білоруський опозиціонер Бабарико отримав 14 років позбавлення волі

Його визнали винним у відмиванні грошей під час роботи в Белгазпромбанку.

Білоруський опозиціонер Бабарико отримав 14 років позбавлення волі
Віктор Бабарико
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Білорусі у вівторок, 6 липня, засудив опозиціонера, колишнього кандидата в президенти країни Віктора Бабарико до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє державне агентство "БелТА".

Його визнали винним в отриманні хабарів в особливо великому розмірі та відмиванні грошей під час роботи в Белгазпромбанку.

Бабарико своєї вини не визнав. Він відмовився давати покази в суді, назвавши справу політично мотивованою.

"Незважаючи на те, що, напевно, зізнання у злочинах, які я не здійснював, було б з точки зору матеріальних вигод більш правильним, я не можу зізнатися в злочинах, які не скоював. У рамках нашого спілкування [з колегами по роботі в банку] не було допущено жодної не те що протизаконної дії чи примусу, але навіть не було допущено жодного натяку на можливість вчинення протиправних дій", - сказав він на минулому тижні, виступаючи в суді з останнім словом.

Нагадаємо, у червні 2020 року Бабарико затримали у справі про несплату податків Белгазпромбанку, який він очолював упродовж 20 років. Справу про несплату податків відкрили після того, як він заявив про намір висуватися в президенти. З того часу Бабарико знаходиться під вартою

Вибори президента в Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. Перемогу, за підрахунками місцевої ЦВК, отримав Лукашенко, але США та Європа (в тому числі Україна) це не визнала через фальсифікації та репресії проти лідерів опозиції.

Світлана Тихановська, яка балотувалася проти Лукашенка, після виборів була змушена виїхати за кордон.

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